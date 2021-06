CONFESERCENTI PROVINCIALE DEL SANNIO: GIANLUCA ALVIGGI CONFERMATO PRESIDENTE

Il Presidente Alviggi: “Sono onorato per la fiducia che è stata riposta in me dagli associati per un altro mandato. La situazione in cui ci troviamo ad operare dopo la pandemia è particolarmente difficile, ma questo non mi frena, anzi, mi stimola a fare sempre di più e meglio”.

Gianluca ALVIGGI, al termine dell’Assemblea elettiva che si è da poco conclusa in modalità online, è stato riconfermato presidente della Confesercenti Provinciale del Sannio.

L’assemblea di questo pomeriggio, presieduta dal direttore della Confesercenti Prov.le del Sannio, Raffaele CUSANO, è iniziata con i saluti istituzionali. Alla seduta ha preso parte anche il Segretario Regionale di Confesercenti Campania Pasquale GIGLIO.

Il presidente ALVIGGI, nella sua relazione ha tracciato un quadro della situazione delle imprese nel periodo post pandemia ed individuato alcune azioni strategiche utili a programmare la ripresa economica.

Tra le altre il Presidente ha posto l’accento sulla valorizzazione, le competenze e il capitale umano, ma anche sulle eccellenze del nostro territorio.

Altro elemento strategico dovrà essere la digitalizzazione delle nostre piccole e medie aziende per migliorarne la competitività e metterle al passo con il nuovo mercato globale.

A conclusione del suo intervento, il Presidente, ha rimarcato la necessità di una valorizzazione del commercio di vicinato con la rigenerazione urbana. Proprio durante la pandemia infatti, si è riscoperto il ruolo strategico dei negozi di prossimità, come dei pubblici esercizi e delle attività turistiche e di servizio.

Nel corso dell’assemblea sono stati designati anche i componenti della Presidenza provinciale, in rappresentanza di vari settori dell’economia provinciale.