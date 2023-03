Covid: atti inchiesta, Gori, ‘Fontana parla ma è il primo a frenare su zona rossa’

Milano, 5 mar. (Adnkronos) – “Nessuno ha decretato lo stop, tutto è lasciato alle singole imprese. Da giorni chiediamo di fermare tutto salvo le filiere strategiche, ma invano. Fontana non si prende la responsabilità. Fa grandi dichiarazioni rimandando sempre al governo ma in realtà – lo dico perché ho appena finito una videoconferenza con lui – è il primo a frenare. Sarebbe importante se all’unità di crisi venisse una pressione forte. Chiediamo per la Lombardia se tutta Italia è difficile. Alla peggio Bergamo, Brescia, Lodi, Piacenza e Cremona”. Lo scrive in un messaggio, datato 20 marzo 2020, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori a chi gli chiede di ‘fermare’ le attività produttive per evitare il disastro in una regione in cui la pandemia avanzava inesorabilmente. La chat è agli atti dell’inchiesta della procura di Bergamo che ha indagato sulla mancata zona rossa in Val Seriana.