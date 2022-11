Sono 1692 i positivi del giorno al Covid in Campania sugli 11208 test effettuati per un indice di contagio pari al 15,09% in aumento di circa un punto rispetto al dato fatto registrare ieri (14,18%).

Non ci sono nuove vittime nelle ultime 48 ore; c’è un decesso, risalente ai giorni scorsi, e registrato solo oggi.

I posti di terapia intensiva occupati sono 12 (-1 rispetto a ieri), quelli di degenza 263 (in calo di 22 unità rispetto al dato di ieri).