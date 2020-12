COVID. PARTITA LA CAMPAGNA VACCINALE DELL’ASL BENEVENTO. VIDEO-FOTO

Nell’ultimo giorno dell’anno da dimenticare, è partita anche da Benevento la sfida al virus Sars-Covid-19 con la campagna vaccinale dell’ASL.

I primi che a cui è stato somministrato il vaccino sono stati i “vaccinatori”, ossia gli operatori, tra medici e gli infermieri, direttamente impegnati nelle attività di somministrazione dei vaccini.

Testimonial di questo avvio di campagna di vaccinazioni sono stati Cristina Calandro – Medico Radiologo e Massimo Procaccini – Presidente dell’Ordine degli infermieri di Benevento.

E’ stato, infatti, creato un “Centro Vaccinazioni Anticovid” presso il poliambulatorio di via Minghetti al Rione Libertà di Benevento, con la predisposizione di spazi adeguati (sala d’attesa, sala per la somministrazione dei vaccini, spazio di stazionamento per l’osservazione delle persone vaccinate) necessari per l’effettuazione in assoluta sicurezza di tutte le operazioni necessarie.

Dopo questa prima fase si procederà a vaccinare gli operatori dell’ASL maggiormente esposti e delle strutture sanitarie territoriali convenzionate, a partire dal personale dei servizi di urgenza/emergenza (118), e dagli operatori delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) secondo un calendario messo a punto dal gruppo di lavoro istituito ad hoc presso la direzione strategica aziendale.

Il Direttore Generale, Gennaro Volpe, ha dichiarato: “Ci stiamo impegnando per gestire nella maniera più efficace questa importante campagna vaccinale che rappresenta un punto di svolta decisivo nella lotta al coronavirus.

Vaccinarsi significa preservare sé stessi e salvaguardare gli altri da un elevato rischio di ammalarsi di SARS-CoV-2. Si tratta di un atto di responsabilità e di rispetto per la vita a cui dobbiamo aderire senza riserve.”

Presenti alla storica tappa anche il Consigliere Regionale della Campania Gino Abbate, i presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri Giovanni Pietro Ianniello ed il suo vice Luca Milano, in rappresentanza del Sindaco Mario Pasquariello.