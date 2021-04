COVID: REPORT GIMBE, ZERO VACCINO PER 1 OVER 80 SU 4, DUE DOSI SOLO A 3% 70-79ENNI

Zero copertura anti-Covid per un over 80 su 4 in Italia e fascia dei 70-79enni ancora ai nastri di partenza con le vaccinazioni.

A fare il punto sulla campagna è l’ultimo report Gimbe con i dati del monitoraggio indipendente sulla settimana dal 7 al 13 aprile.

Nel focus dedicato ai vaccini si segnala che al momento il ciclo di iniezioni scudo è stato completato per il 44% degli over 80 e il 3% degli anziani in fascia 70-79.

E infatti degli oltre 4,4 milioni di over 80 che hanno ricevuto vaccini, 1.939.680 (43,9%) hanno fatto anche i richiami e 1.414.126 (32%) hanno ricevuto solo la prima dose, “con le consuete importanti differenze regionali”, segnala la Fondazione.

Fra i 79-79enni, degli oltre 5,9 milioni a cui sono stati somministrati vaccini, 180.164 (3%)

hanno completato il ciclo e 1.395.527 (23,4%) hanno ricevuto solo la prima dose, anche qui con rilevanti differenze regionali.

Al 14 aprile (aggiornamento ore 6.06), riferisce Gimbe nel report, hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose in tutto 4.055.458 milioni di persone, cioè il 6,8% della popolazione: si viaggia dall’8,3% del Piemonte al 5,2% della Campania.

E anche se il numero di somministrazioni in alcuni giorni ha superato quota 300mila,

“su base settimanale non si va oltre le 1,9 milioni di dosi – rileva il report – numero ben lontano dall’obiettivo fissato” dal commissario straordinario “Figliuolo (3,5 milioni/settimana)”.