De Luca su risorse per il Sud, ‘chiediamo dimissioni Fitto’

“Vi anticipo subito che c’è da parte nostra una richiesta di dimissioni di un ministro che consideriamo del tutto inconcludente e incompetente e consideriamo un danno permanente per il Sud, cosa davvero paradossale per un Ministro della Coesione”. Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aprendo la conferenza stampa convocata a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, per informare sulle iniziative della Regione contro il ministro Raffaele Fitto e contro il blocco delle risorse per la Campania e per il Sud. “Procederemo – ha aggiunto De Luca – in ogni caso a denunciare il ministro per gli atti di omissione rispetto a procedimenti che vengono strumentalmente bloccati con un danno immenso per la comunità campana, per l’economia campana e per la concretizzazione di interventi di assoluta urgenza come quelli relativi ai Campi Flegrei”, ha concluso il presidente della Regione Campania.