Debutta Campania Wine, 7 giorni tra seminari e degustazioni.

Wine forum, wine day, masterclass, seminari, wine tour e degustazioni. Tutto questo è ‘Campania Wine’ l’evento che si svolgerà in Campania dall’1 al 7 dicembre coinvolgendo oltre 250 produttori aderenti ai cinque consorzi di tutela riconosciuti: Sannio Consorzio Tutela Vini, Consorzio Tutela Vini del Vesuvio; Consorzio Tutela Vini d’Irpinia; Vitica – Consorzio Tutela Vini Caserta; Vita Salernum Vites – Consorzio tutela vini. Un evento unico del suo genere che vede insieme le cinque comunità del vino della Campania con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le Doc e Igt tutelate attraverso un itinerario esperienziale e di conoscenza rivolto a esperti, giornalisti di settore, addetti ai lavori e appassionati del mondo del vino. I sette giorni di eventi, suddivisi tra le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, prenderanno il via in Irpinia mercoledì 1° dicembre con un wine tour per giornalisti europei, per concludersi nel Sannio il prossimo 7 dicembre. L’evento promosso dai cinque consorzi di tutela coinvolge 250 produttori campani e mette in vetrina oltre 700 etichette a DOC e IGT: Taurasi, Greco di Tufo, Fiano di Avellino, Aglianico del Taburno, Vesuvio, Cilento, ma anche Falerno del Massico, Castel San Lorenzo, Aversa, Costa d’Amalfi, tra gli altri. Tra gli appuntamenti dedicati alla stampa estera figurano masterclasses dedicate al Taurasi DOCG, al Vesuvio DOC e al Cilento DOC, mentre per quelli aperti al pubblico spiccano una serie di eventi a cominciare da quelli di Salerno, Caserta e Benevento.