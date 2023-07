Domenica 9 Luglio tappa di Miss Italia a San Nicola Manfredi (Bn) (FOTO)

La selezione provinciale del Concorso Nazionale Miss Italia farà tappa domenica 9 luglio alle ore 21.30 a San Nicola Manfredi (Bn), iniziativa inserita nel ricco cartellone dell’Estate Sannicolese. Evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale di cui è Sindaco Arturo Leone Vernillo che dichiara: “Miss Italia è un concorso che fa parte della storia, delle tradizioni, del costume italiano, ed è un onore ed un piacere poter ospitare per il secondo anno consecutivo una tappa unica nel Sannio.

Ho voluto che la selezione si svolgesse anche quest’anno sulle scalinate adiacenti il Municipio, per valorizzare un luogo del nostro comune da me ripulito, dopo anni di abbandono delle precedenti amministrazioni, così come sto facendo per tanti altri punti del territorio, dove sto facendo riemergere le bellezze della mia comunità.

Madrina sarà Lavinia Abate, vincitrice lo scorso anno dell’83esima edizione di Miss Italia.

Presentatore dell’evento sarà l’energico e spumeggiante Erennio De Vita e numerosi saranno gli ospiti.

Il trucco sarà curato dal team del Centro Estetico Rubino Beauty & Wellness diretto da Maria Grazia Rubino, che dopo un lungo periodo di formazione ed esperienza professionale in varie regioni italiane, ha deciso di aprire un centro estetico all’avanguardia al centro di Benevento, dove cordialità, professionalità ed utilizzo di prodotti delle migliori aziende di cosmetica e make-up italiane sono il segreto dei servizi che il centro offre.

Inoltre non mancheranno momenti di Alta Moda Sposa e Cerimonia.

Evento organizzato dall’Associazione In Campania esclusivista del Concorso “Miss Italia” di cui è referente Leonardo Palazzo.