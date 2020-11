GENITORI SCRIVONO AL SINDACO MASTELLA:”CONFIDIAMO NELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE “

Alla luce di quanto disposto dall’Ordinanza Regionale n. 90 del 15.11.2020, confermata dall’Ordinanza n. 92 del 24.11.2020, il 30.11 p.v., laddove le condizioni sanitarie lo consentano, finalmente potrà riprendere la didattica in presenza per gli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria, oltre che a quelli della prima della scuola secondaria di primo grado.

Orbene, noi genitori, nella lettera inviata al Sindaco di Benevento Clemente Mastella, precisano che laddove la Giunta Regionale lo preveda, auspichiamo che anche a Benevento i nostri figli possano riprendere la frequentazione in presenza della scuola, che – alla luce dei protocolli stilati ed adottati dagli addetti ai lavori – è e rimane uno dei luoghi più sicuri e controllati.

Non sarebbe infatti concepibile che , in presenza di autorizzazione Regionale all’apertura, i nostri figli rimanessero – unici in Italia ed in Europa – a dover continuare a vedere leso il proprio diritto allo studio, ugualmente da tutelare rispetto a quello alla salute – che è e sarebbe evidentemente compresso e compromesso dal procrastinarsi della DAD la quale, oltre ad essere assolutamente inefficace, è assolutamente contraria a tutto quello che la scuola ha rappresentato e rappresenta, ovvero quel luogo in cui si contribuisce, in misura determinante, a far crescere la personalità dei ragazzi, a radicare i loro valori, a definire e consolidare le loro speranze, a metterne alla prova intelligenza, socialità, creatività, in cui si prepara il domani della nostra civiltà e della nostra democrazia.