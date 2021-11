Gesesa propone impianto di filtrazione a carboni attivi, ‘Alternativa per Benevento’ interroga sindaco e assessore

Il progetto Gesesa per l’installazione di un impianto di filtrazione a carboni attivi a servizio della centrale di Pezzapiana è al centro dell’interrogazione consiliare protocollata questa mattina da Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico a palazzo Mosti e prima firmataria dell’atto sottoscritto da tutti i consiglieri che si riconoscono in ‘Alternativa per Benevento’: Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio, Luigi Diego Perifano, Angelo Miceli, Antonio Picariello, Vincenzo Sguera, Luigia Piccaluga

Di seguito il testo dell’interrogazione posta all’attenzione del sindaco e dell’assessore all’Ambiente:

Interrogazione scritta con richiesta di risposta scritta e orale.

Oggetto: Pozzi di attingimento di acqua ad uso potabile di Campo Mazzoni e Pezzapiana. Piano di Caratterizzazione e Documento di Analisi di rischio. Stato di Attuazione. Misure di messa in emergenza.

I sottoscritti consiglieri comunali Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio, Luigi Diego Perifano, Angelo Miceli, Antonio Picariello, Vincenzo Sguera, Luigia Piccaluga

Premesso che:

– In data 18.11.2021 la Gesesa ha fissato la Conferenza di Servizi per l’installazione dell’impianto di filtrazione a carboni attivi G.A.C. a servizio della Centrale di Pezzapiana (così come appreso dagli organi di informazione e stampa);

– la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 66 del 31.07.2020 ha approvato la 2° Fase del Piano di Caratterizzazione per i pozzi in questione;

– nello stesso Decreto è stabilito che: così come disposto dal comma 4 dell’art. 242 del D. Lgs 152/06 il Comune di Benevento dovrà sottoporre alla Regione Campania, nei successivi sei mesi, le risultanze del piano di caratterizzazione ed il documento di analisi di rischio per il sito di che trattasi;

Considerato che:

– a tutt’oggi non è ancora definita, ai fini ambientali, la situazione emergenziale per i pozzi di attingimento di Pezzapiana e né si è a conoscenza della chiusura del procedimento di emergenza ambientale in atto;

CHIEDONO DI CONOSCERE:

– lo stato di avanzamento delle procedure in atto;

– i motivi della mancata chiusura del procedimento di caratterizzazione ambientale;

– le iniziative e le decisioni che codesta Amministrazione ha intenzione di assumere per la risoluzione della problematica esposta;

– costi e spese sostenute per l’installazione dell’impianto di filtrazione a carboni attivi G.A.C..