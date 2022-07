GOVERNANCE POLL, AUMENTA IL GRADIMENTO DI MASTELLA. NDC: “SINTONIA CON LA CITTA’ DI BENEVENTO”

“Clemente Mastella continua ad avere la fiducia della maggioranza assoluta dei beneventani, anzi rispetto alle elezioni scorso il sindaco ha incrementato di oltre due punti percentuali il proprio gradimento”. Così in una nota la segreteria provinciale di Noi Di Centro commenta i dati di Governance poll, l’indice di gradimento dei sindaci, pubblicato su Il Sole 24Ore. “E’ un risultato importante e in linea con la sintonia che quotidianamente Mastella ha con i beneventani. Basti pensare che su 78 comuni testati soltanto in 17 casi la fascia tricolore ha aumentato il gradimento e tra questi Mastella con il sesto miglior aumento percentuale. Tutti gli altri sindaci hanno perso punti nel gradimento”, continua la nota di Ndc. “E’ tra i primi sindaci per gradimento di quelli meridionali, il secondo in Campania. Questo dato è ancora più rilevante perché Mastella non è sostenuto da coalizioni con partiti strutturati ma è frutto soltanto della simbiosi del primo cittadino con Benevento”, conclude la nota della segreteria provinciale.