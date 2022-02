GREEN PASS. DE LUCA: “OVER 50 SOSPESI? BENISSIMO, LARGO AI GIOVANI”

Secondo il governatore della Campania “abbiamo fatto benissimo ad avere il green pass rafforzato.

I cittadini devono essere responsabili della vita propria ma anche degli altri, perché se io diffondo il contagio provoco un danno immenso.

I due anni di Covid hanno prodotto danno non solo a chi aveva il Covid, ma anche a quelli che avevano i tumori, problemi cardiaci, ai malati di diabete, cioè a tutti quelli che hanno dovuto aspettare perché avevamo una valanga di pazienti Covid negli ospedali”.

De Luca, impegnato questa mattina in una visita all’ospedale di

Pozzuoli (Napoli), ha ribadito che “bisogna fare le persone serie e

smetterla con l’irresponsabilità. Quindi benissimo il green pass

rafforzato, per andare a lavorare si va tutelati. Qualche anno fa

nessuno si scandalizzava quando si andava a prendere servizio in un

Comune o in un luogo pubblico e bisognava presentare il certificato

sanitario. In un paese civile funziona così il rapporto con i

cittadini. Andiamo avanti e non perdiamo tempo con le stupidaggini”.