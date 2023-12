Il GG Team Wear Benevento 5 al «PalaTedeschi» ospita la capolista Manfredonia

Dopo il ko di Melilli, torna in campo domani (fischio d’inizio alle 16) il GG Team Wear Benevento 5 che al «PalaTedeschi» ospita la capolista Manfredonia con le due squadre separate in classifica da appena tre lunghezze. Il big-match del girone B mette in palio anche il titolo di campione d’inverno con il torneo di serie A2 Èlite giunto al giro di boa: Davide Copat (Pordenone) e Francesco Cocco (Parma) sono stati designati a dirigere la sfida al vertice mentre Ciro Cepollaro (Ercolano) sarà il cronometrista. Mister Centonze potrà di nuovo disporre di Arvonio, De Crescenzo e Milucci, reduci dal turno di squalifica che gli ha impedito di scendere in campo sabato scorso a Melilli, oltre a Lolo Suazo, ultimo straordinario colpo di mercato.

«Fino a quando abbiamo potuto – spiega il capitano Botta – in Sicilia la squadra è riuscita a giocare alla pari con i padroni di casa, ma alla distanza è emersa un po’ di inevitabile stanchezza considerando le tante assenze. Ora ci attende una gara bella da giocare da chiunque perché qualsiasi calcettista non vede l’ora di affrontare una sfida simile perché si tratta di uno scontro tra prima e seconda in classifica. Noi ce la giocheremo, come sempre, fino alla fine. L’obiettivo della società è quello di migliorare la posizione dello scorso anno e noi stiamo facendo tutto il possibile. Per quanto mi riguarda – conclude il capitano dei giallorossi – l’auspicio è quello di raggiungere i playoff e se è possibile anche la Final Four».

Al termine della gara contro il Manfredonia, il Benevento 5 ha organizzato uno scambio di auguri al quale prenderà parte tutto lo staff societario e l’intera rosa, oltre ai ragazzi che frequentano la scuola calcio e le loro famiglie. All’evento, per un saluto istituzionale, sarà presente anche Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, sempre attento alle realtà sportive e in modo particolare alla squadra giallorossa del Benevento 5. Porterà il suo saluto anche Costantino Caturano, Presidente del Parco Regionale Camposauro/Taburno, sempre vicino all’attività sportiva legata in modo particolare alla natura. Al «PalaTedeschi», inoltre, sarà presente Mario Collarile, Delegato Provinciale Coni Benevento, Vincenzo Lauro, consigliere delegato allo Sport del Comune di Benevento, oltre ai parroci don Leonardo (San Modesto) e don Gaetano (Addolorata), chiese ubicate nel quartiere dove il Benevento 5 da anni svolge un importante ruolo sociale per avvicinare i giovani al mondo dello sport. «Con la loro presenza domani – afferma Mario Ferraro, Presidente di Ance Benevento e Presidente onorario del Benevento 5 – le istituzioni e tutti i presenti testimonieranno ancora una volta la loro vicinanza a questo progetto sociale che stiamo portando avanti e che sta avendo notevoli riscontri». Nel post partita, inoltre, la società renderà noti ulteriori sponsor che hanno deciso di affiancare il loro nome al Benevento 5.