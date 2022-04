Maglione, Molisannio: «Chiederò incontro al costituendo comitato promotore».

«Cerchiamo di non trasformare il dibattito sull’ipotetica costituzione del Molisannio in un’arena elettorale. E facciamo invece lo sforzo di aprire collettivamente una riflessione, dove tutti i partiti possono dare il loro contributo, a nome dei cittadini che rappresentano, affiancando a essa la predisposizione di un’analisi seria e puntuale sulle reali opportunità che una scelta di questo genere offrirebbe al nostro territorio», così interviene in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione.

«Quando penso al dibattito sul Molisannio – prosegue il deputato – lo immagino libero da ogni condizionamento politico. Esiste questa opzione che va esaminata fino in fondo con obiettività e conoscenza dei dati, senza prescindere dal coinvolgimento della comunità. Ecco perché accolgo l’avvio della costituzione di un comitato promotore fatto di cittadini, a cui le istituzioni non devono far mancare il loro sostegno. In questa ottica, così come ripeto da giorni, chiederò un incontro ai promotori del comitato per uno specifico approfondimento. Auspico la promozione di una concertazione ampia e condivisa che, sulla base di un approfondimento analitico completo, possa aiutarci a capire i pro e contro di un eventuale passaggio del Sannio alla Regione Molise, in modo da mettere un punto a questa suggestione che sopravvive da anni», così conclude Maglione.