Milano-Cortina: Salvini, ‘fiducioso, recupereremo tempo perso e saremo in orario’

Milano, 29 gen. (Adnkronos) – “Stiamo correndo da 100 giorni per recuperare due anni di nulla. Non mi interessa fare polemiche, però, sulle Olimpiadi si sono persi due anni. Anche i simboli fanno la differenza, nei prossimi giorni aprirà la sede della società olimpica anche a Milano, al Pirellone”. Lo spiega il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un sopralluogo in stazione Cadorna a Milano.

“Io l’amministratore delegato lo sento un giorno si e uno no, perché ad esempio in Lombardia c’è la questione Tirano e la Lecco-Bergamo, ci sono tante infrastrutture a cui sto lavorando perché finiscano in anticipo e io conto che almeno dal mio punto di vista arrivi tutto in orario, entro il 2026”, aggiunge. “Ci sono anche soggetti privati e altri soggetti istituzionali, penso al Comune di Milano, che ovviamente devono correre anche loro. Però sono fiducioso e penso che recupereremo il tempo perso”.

Sulla questione pattinaggio “Ne parlavo con Fontana, se in Lombardia, Veneto, Trentino hanno la disponibilità e i soldi per il pattinaggio bene, altrimenti c’è sempre la disponibilità di Torino e del Piemonte. Quindi sicuramente qualcuno da qualche parte pattinerà. Non sapevo che una struttura con i canoni olimpici costa decine e decine di milioni di euro e visto il momento economico che vive l’italia è un investimento importante, quindi se c’è qualcosa di già pronto dal mio punto di vista di amministratore pubblico, male non fa” conclude Salvini.