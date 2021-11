PRESENTATO IL LIBRO DI SIMONETTA TASSINARI “LE DONNE DEI CALABRI DI MONTEBELLO”

Presso il salone della clubhouse “La Fagianella” in collaborazione con “culture e letture APS – associazione culturale di Benevento” è stato presentato il libro “Le donne dei calabri di Montebello” di Simonetta Tassinari.

I saluti sono stati affidati a Rocco Carbone, presidente del Cda de “La Fagianella”.

Ha coordinato l’incontro Maria Giulia Romano, componente del Cda de “La Fagianella”.

Ha moderato il tavolo di concertazione Guja Conti.

Ha concluso l’autrice Simonetta Tassinari.

Un romanzo di spessore che racconta le vicende ambientate nel granducato di Toscana alla corte dei Medici dove tre donne di una nobile casata romagnola lottano per realizzare i loro sogni alla corte fiorentina, in tempi e luoghi difficili per la figura femminile.

Nel XXI secolo, possono sembrare vicende incredibili, ma il rigore con il quale l’autrice si è documentata ci fa apprezzare ancor più la narrazione, che mescola vicende reali e storie di fantasia con grande abilità stilistica e narrativa.

Una donna per le donne.