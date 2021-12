RUGBY. I RISULTATI DELLE SQUADRE CAMPANE

Oltre trenta mete realizzate nelle sei gare disputate quest’ in Campania, per la prima domenica di rugby del mese , l’ultima prima dell’ingresso in vigore del nuovo protocollo federale che prevede l’allineamento con le linee guida sanitarie nazionali per l’utilizzo del Certificato Verde rafforzato.

In Serie A prima vittoria stagionale per il Napoli Afragola, che supera davanti al pubblico amico del Villaggio del Rugby GLS il Perugia.

Con la chiusura della regular season, in Serie C iniziano le gare valide per la definizione del ranking. Nelle semifinali di andata, successi per le due compagini di casa: l’Amatori Torre del Greco supera la formazione cadetta del Napoli Afragola ed il IV Circolo Benevento ha la meglio sull’Arechi. Nelle finali a gara unica per la definizione dalla settima alla nona posizione, il CLAN Santa Maria Capua Vetere sconfigge l’Hydra Battipaglia.

Per i tornei giovanili in campo l’Under 19. Nella finale di andata per il primato del ranking, i ragazzi del Napoli Afragola vincono contro i pari età dell’US Benevento. Nell’anticipo delle 12 si è disputata una delle finali a gara unica per il terzo, quarto e quinto posto: largo successo del IV Circolo Benevento al “Comunale” di Boscotrecase contro i padroni di casa dell’Amatori Torre del Greco.