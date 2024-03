Sanità. Consigliere Cascone (FI): “Basta con gli annunci di De Luca. No prese in giro dei cittadini”

Il Consigliere regionale di Forza Italia, Franco Cascone, è stato tra i protagonisti della conferenza stampa a Benevento del partito azzurro. Ha ribadito il massimo impegno in Regione Campania per una sanità qualificata, seria e vicina ai cittadini. Basta con le politiche degli annunci del Governatore De Luca. Mercoledì in consiglio presenterò una interrogazione con la quale ribadirò il rispetto della delibera del commissario ad acta datata 2019”. Al primo posto nell’agenda delle priorità Forza Italia mette l’attuazione del decreto 41/19: senza, non saremo in nessuna coalizione.

Sentiamo l’intervista realizzata da Alfredo Salzano per TV7 al consigliere regionale Cascone