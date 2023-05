Successo per la cerimonia di premiazione della Intec Service SG Volley a Palazzo Bocchini

Nello splendido scenario di Palazzo Bocchini a San Giorgio del Sannio(Bn) si è tenuta , , la cerimonia di premiazione della “Intec Service SG Volley” che quest’anno festeggia le “nozze d’argento”con i suoi 25 anni di attività. Cala il sipario su una stagione da incorniciare, nella quale le diavole rosse sangiorgesi si sono aggiudicate la Coppa Campania, la Supercoppa Campania ed hanno conquistato la promozione diretta al prossimo campionato nazionale di B2. Un triplete di successi per le atlete della Intec Sg volley che hanno collezionato 24 vittorie su 24 gare disputate.

Presente alla cerimonia di premiazione il parterre istituzionale composto dagli assessori Petrillo, Serino, Annese e dal primo cittadino Angelo Ciampi che ha voluto rimarcare la propria vicinanza alla squadra ed ha annunciato gli imminenti lavori di adeguamento ed efficientamento energetico del Palazzetto dello sport. Sulla stessa scia il presidente Coni Mario Collarile che ha spronato i giovani a non arrendersi perché “Dalle sconfitte si impara”. Grande vicinanza ed orgoglio anche da parte del presidente della Federazione italiana pallavolo Comitato Irpinia-Sannio Stefano Aquino e dal consigliere regionale Fipav Ernesto Avitabile. A Chiudere gli interventi l’assessore allo sport del comune di San Giorgio Giovanna Annese con il plauso alla squadra e alla Società. Allo stesso modo il presidente della “Intec Sg volley” Mauro Camerlengo, insieme alla responsabile dello staff tecnico Raffaella Pericolo, ha dichiarato ai media: “Il giusto epilogo per una stagione da incorniciare. Una serata emozionante, in una location storica, dove San Giorgio del Sannio, ancora una volta ha voluto manifestarci il suo affetto. I momenti dedicati-ha commentato emozionato Carmerlengo- con le menzioni “Claudio Ricci e Chiara Lonardo” mi hanno commosso. Non li dimenticheremo mai. Ringrazio veramente di cuore tutti coloro che hanno partecipato”. Due premi speciali nel corso della serata: il premio”Chiara Lonardo” consegnato all’atleta Eleonora Carbone e il premio ”Claudio Ricci”, invece, al mister Francesco Franzese. Targa premio anche ad Anna Pericolo che potrebbe aver concluso con questo triplete, nella Società di famiglia, considerando il suo stretto legame parentale con i vertici del sodalizio sangiorgese, la strepitosa carriera pallavolista. Un’atleta che rappresenta una vera icona della pallavolo campana e non solo. Premiate le atlete, dalle più grandi alle “piccole diavolette”, anch’esse campionesse regionali, lo staff tecnico, gli sponsor che supportano la società e tutti coloro contribuiscono a dare il proprio sostegno, non soltanto economico. Targa speciale per il main sponsor Intec Service SG Volley rappresentata dal suo Amministratore Unico Dott.ssa Colantuoni Chiara che, tra le altre cose, ha confermato la sua vicinanza alla SG Volley anche per la prossima stagione.

L’appuntamento è alla prossima stagione con il Campionato B2 e tante novità.