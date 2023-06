TENNIS. LA SQUADRA FEMMINILE DEL CT SAN GIORGIO DEL SANNIO PROMOSSA IN SERIE B1

La squadra femminile del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio del Presidente Michele Pepe è stata promossa nel campionato nazionale di Serie B1.

Un percorso incredibile fatto di quattro successi, un pareggio e la sconfitta ininfluente nell’ultima giornata contro il fortissimo Match Ball Firenze, che è arrivato alle spalle del team sangiorgese per differenza punti, nonostante una squadra con due top 400 del mondo.

Il successo della squadra del Presidente Michele Pepe ha ancora più valore perché ottenuto schierando sempre due atlete che si allenano nella propria struttura come Sara Milanese, classe 2004 che sta ottenendo grandi risultati a livello pro dove è attualmente numero 1161 del mondo, e Ylenia Zocco, giovanissima classe 2008 che lo scorso anno si è laureata campionessa italiana under 14 in doppio. A completare la squadra la fortissima italo argentina Andrea Farulla Di Palma, che ha chiuso il campionato imbattuta in singolare e ha dato il punto decisivo alla squadra a Firenze, la francese Jade Bornay, numero 700 del mondo e decisiva nella vittoria all’esordio contro Montecatini, e le giocatrici di casa Maddalena Gaeta, Carmen Lettieri e Aurora Viglione.

Grande la soddisfazione per i capitani della squadra Antonio Pepe, Francesco Barile e Filippo Zocco e del preparatore mentale Luca De Rose, che hanno seguito le ragazze in ogni partita del campionato, con il Presidente Michele Pepe che ha già dichiarato di voler puntare alla serie A con questa base di giocatrici a cui aggiungere solo qualche giocatrice di livello internazionale.