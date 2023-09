TERNA. AL VIA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA CON I COMUNI CAMPANI COINVOLTI DAL NUOVO ELETTRODOTTO TRA MONTECORVINO E BENEVENTO

Il 13, 20, 21 e 22 settembre Terna incontrerà i 29 Comuni delle province di Avellino, Benevento e Salerno interessati dall’opera

Grazie anche all’interramento di circa 60 km di elettrodotti, sarà possibile demolire circa 90 km di linee aeree esistenti

Roma, 07 settembre 2023 – Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, avvia la Consultazione Pubblica sulla futura interconnessione a 380 kV denominata “SE Montecorvino-SE Benevento III”, che attraverserà le province di Avellino, Benevento e Salerno.

Il primo appuntamento con il territorio avrà luogo in modalità digitale mercoledì 13 settembre e, nella settimana successiva, si terranno altri 3 incontri in presenza per garantire la più ampia partecipazione e interazione possibile con i 29 Comuni coinvolti dall’intervento.

Il nuovo elettrodotto, che i tecnici Terna presenteranno ai cittadini, prevede un collegamento lungo circa 90 km sviluppato tra le Stazioni Elettriche esistenti di Montecorvino (SA), Avellino Nord e Benevento III. Il tracciato passerà esternamente ai centri urbani e seguirà, ove possibile, il percorso di linee esistenti che saranno poi rimosse. Infatti, a seguito dell’entrata in esercizio del nuovo impianto, è previsto anche un importante riassetto della rete elettrica esistente che, grazie anche all’interramento di circa 60 km di elettrodotti, permetterà di demolire circa 90 km linee aeree esistenti. La realizzazione dell’intervento favorirà l’integrazione dell’energia rinnovabile prodotta dai numerosiimpianti eolici e fotovoltaici presenti nelle province interessate, con benefici ecologici, sociali ed economici per i cittadini e le imprese dell’area. In aggiunta, il nuovo collegamento potenzierà la magliatura della rete regionale aumentandone la sicurezza e l’affidabilità e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e produttività delineati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.

Terna, con il supporto della Regione Campania, ha concluso il processo di concertazione volontaria avviato lo scorso anno con gli Enti locali. Il percorso di “progettazione partecipata” ha previsto nel mese di ottobre 2022 lo svolgimento di sei incontri sul territorio, i “Terna Incontra”. Questa nuova fase di Consultazione Pubblica, della durata di 60 giorni, è preventiva al deposito del progetto per l’autorizzazione e viene svolta sulla base di quanto previsto dal Regolamento Europeo n.869/2022, con le modalità già approvate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tutti gli interessati potranno inviare osservazioni, indicazioni e domande scritte all’indirizzo e-mail:[email protected];

Questi nuovi incontri si conformeranno ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con l’obiettivo di minimizzarne l’impatto sul territorio. Infatti, i requisiti che l’azienda ha deciso di seguire in modo volontario, consentiranno tra le altre cose, di ridurre le emissioni di CO2 e il consumo energetico, di scegliere sedi accessibili dal punto di vista strutturale e di favorire prodotti da riciclo e riutilizzo.