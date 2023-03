Torrecuso, 26 marzo 2023, domenica di prevenzione contro il cancro

Domenica 26 marzo, dalle 9:00 alle 13:00, presso i locali dell’ex ASL a Torrecuso, si terrà la giornata della prevenzione delle malattie oncologiche, organizzata dall’associazione Oltre il Rosa la Forza della Vita APS. L’impegno dell’Associazione a rendere la prevenzione itinerante attraverso campagne di screening in vari centri della Campania segna così una nuova tappa. Grazie al gentile interessamento del consigliere regionale on. Mino Mortaruolo e la disponibilità dimostratra dal sindaco Angelino Iannella e dal Comune, che ha concesso il patrocinio all’evento, i cittadini di Torrecuso potranno sottoporsi a visite dermatologiche, con mappatura dei nevi, a visite senologiche e ad approfondimenti diagnostici attraverso l’ecografia alla mammella, all’addome ed alla zona pelvica. Tutte le prestazioni saranno gratuite.

La giornata di prevenzione non sarà destinata solo alle donne. Vuole infatti essere un’occasione per diffondere la cultura della diagnosi precoce anche tra gli uomini che solitamente sono più restii a sottoporsi a controlli.

Le visite saranno condotte dal dott. Ghassan Merkabaoui, senologo oncologo presso la AOU Federico, dal dott. Michele Tedesco, specialista in radiodiagnostica e dal dott. Michele La Vedova, specialista in dermatologia. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 3792409735 (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00). Le date delle prossime giornate della prevenzione verranno rese note attraverso il sito www.oltreilrosalaforzadellavita.it ed i canali social dell’Associazione.