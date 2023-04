UniFortunato e JA. “AL VIA LA COMPETIZIONE “IMPRESA IN AZIONE” OLTRE 150 STUDENTI DI CAMPANIA E BASILICATA”

E’ tutto pronto per la tappa “Campania e Basilicata” del più grande evento dedicato all’imprenditorialità giovanile “Impresa in azione”, evento accreditato al Ministero dell’Istruzione, organizzato dall’associazione non profit Junior Achievement Italia, in collaborazione con l’Università Giustino Fortunato, l’incubatore SEI SANNIO ed il Forum Dei Giovani, con il patrocinio del Comune di Benevento.

Gli studenti delle Scuole Superiori, Sabato 29 presso Palazzo Paolo V, a partire dalle ore 9.30, daranno prova e dimostrazione del percorso di crescita compiuto: dall’idea alla creazione di una impresa.

Oltre 150 studenti a conclusione del loro percorso formativo, presenteranno ad una giuria di professionisti ed esperti, tra cui l’Università Giustino Fortunato, gli incubatori della Campania, il programma TALENTIS ed i principali attori dell’ecosistema Startup, ma anche i partner, locali e nazionali, che hanno sposato l’iniziativa a sostegno del futuro dei nostri giovani, delle loro idee imprenditoriali nate tra i banchi di scuola.

Trai giurati anche l’ASIA Spa Benevento, l’ASI Benevento, Coldiretti, Federalberghi, Confederazione Imprese Italia, ANPAL e Ernest & Young.