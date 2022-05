UNIFORTUNATO. PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DIRITTO E PERSONA” DEL PROF. PAOLO PALUMBO

Mercoledì 4 maggio alle ore 17.00, presso l’Aula Magna dell’Università Giustino Fortunato di Benevento, si terrà la presentazione del libro del Prof. Paolo Palumbo “Diritto e persona. Il diritto canonico nell’ecclesiologia conciliare” (Editoriale scientifica, 2022).

Paolo Palumbo è professore di Diritto ecclesiastico e canonico – Università Giustino Fortunato di Benevento, presso l’ISSR San Giuseppe Moscati di Benevento – sez. San Tommaso della PFTIM di Napoli (Dipartimento di diritto canonico), Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Benevento, insegna Diritto pubblico interculturale presso l’Istituto universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento.

Dialogheranno sui temi della pubblicazione del Prof. Paolo Palumbo il Prof. Giuseppe Acocella, Magnifico Rettore dell’Università Giustino Fortunato di Benevento, il Prof. Antonio Foderaro, Moderatore del Dipartimento di Diritto canonico della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, il Prof. Paolo Martuccelli, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Giuseppe Moscati” di Benevento, Mons. Domenico Napolitano, Presidente del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano Beneventano ed il Prof. Raffaele Santoro, Associato di Diritto canonico presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Concluderà l’incontro S.E. Mons. Sabino Iannuzzi, Vescovo eletto di Castellaneta.

Coordinerà i lavori il giornalista Alfredo Salzano.

Nel volume “Diritto e persona” dedicato ai Libri I-II-III del Codice di diritto canonico e aggiornato alle più recenti riforme di Papa Francesco, il Prof. Palumbo approfondisce nella prima parte il significato del diritto canonico(cap. I) e la sua presenza nella realtà della Chiesa, anche con utili riferimenti alle connessioni con altri diritti confessionali (cap. II) e la ricostruzione dei relativi profili storici (cap. III). Nelle successive parti, analizza in modo chiaro e sistematico i canoni che disciplinano le norme generali (cap. IV), il Popolo di Dio (cap. V), la gerarchia ecclesiastica (cap. VI) e la funzione di insegnare della Chiesa (cap. VII).

L’Autore traccia un percorso completo di analisi dei canoni nella prospettiva dell’ecclesiologia conciliare al fine di fornire un valido strumento di studio non solo per gli “addetti ai lavori” (autorità ecclesiastiche, operatori dei tribunali ecclesiastici, avvocati canonisti, ecc.), ma anche per gli insegnanti di religione cattolica e per gli operatori pastorali nei loro molteplici ambiti di riferimento.

La metodologia adottata, infatti, rende i relativi contenuti accessibili anche a chi per la prima volta entra in contatto con lo studio di una disciplina giuridica.

Il Volume, nei suoi contenuti più strettamente tecnici (fonti, atti amministrativi, diritti e doveri dei fedeli, strutture di governo, ecc.) assume un’importanza significativa anche per chi opera nell’ambito delle professioni forensi civili, analizzando in modo completo e chiaro molteplici istituti che fanno da sfondo all’applicazione di norme statali unilaterali o di derivazione pattizia.