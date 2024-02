UNIFORTUNATO: “Workshop “SCOPRI IL TUO MERCATO E LANCIA LA TUA STARTUP”

Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 si terrà, presso l’Università Telematica Giustino Fortunato, il workshop dal titolo: “SCOPRI IL TUO MERCATO E LANCIA LA TUA STARTUP”, promosso dallo sportello Autoimprenditorialità S.E.E.D. di Ateneo, dal gruppo Giovani Imprenditori Confindustria, da Sannio Valley, da Agile Community Campania e dall’incubatore SEI Sannio.

Il seminario sarà incentrato sul come trasformare la propria idea in un potenziale prodotto in grado di conquistare il mercato.

In particolare, parleremo di:

• Consegna al cliente

• Sprint

• Avvio snello

Nel corso dell’evento si utilizzerà un Business Serious Game, ispirato alla storia di Microsoft, per costruire la propria idea di successo.

Interverranno il Dott. Mimmo Ialeggio, referente sportello SEED Unifortunato e Incubatore SEI, il Prof. Ivan Di Nardo, Unifortunato e Agile Community Campania, il Prof. Carlo Mazzone, Sannio Valley e la Dott.ssa Maria Laura Nazzaro, Giovani Confindustria Benevento

La partecipazione è aperta anche ad esterni all’Università. Chi vorrà aderire in presenza oppure in modalità online, dovrà inviare una mail al seguente indirizzo: [email protected].