VIDEO. UNIFORTUNATO E SSML. PALUMBO: “GRANDE FESTA DEGLI OPEN DAYS 2024 CON OLTRE 6000 MATURANDI”

Al via alla tre giorni di Open Days promossa dall’Università Giustino Fortunato, dall’Istituto universitario per mediatori linguistici Internazionale di Benevento e dalla Unifortunato Job Academy.

Il programma, ben articolato, si sviluppa in diverse tappe, nel capoluogo sannita, in varie sedi nazionali ed online.

Oggi le attività di orientamento alla scelta per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport Mario Parente di Benevento dove sono arrivati oltre 6.000 studenti provenienti dalle Regioni Campania, Molise e Puglia.

L’Università Giustino Fortunato è, in controtendenza nazionale, un Ateneo in continua crescita ed evoluzione con un’offerta formativa sempre più ampia e diversificata che va dai corsi in Giurisprudenza, Economia aziendale , Diritto ed Economia delle Imprese a quelli in Psicologia, Scienze dell’Educazione, Management dello Sport fino alle lauree di area tecnico-scientifica con i corsi in Scienze e tecnologie dei trasporti ed Ingegneria informatica.

La SSML Internazionale offre il corso di laurea in Mediazione linguistica con doppio indirizzo, giuridico-economico o turismo.

La Uniforjob Academy con i suoi corsi professionalizzanti prepara giovani diplomati in grado di integrare contestualmente il “sapere” al “fare” attraverso un’interazione diretta con il mondo del lavoro e delle professioni.

”È una grande soddisfazione – ha spiegato il Prof. Paolo Palumbo, Delegato alle attività di orientamento, placement e public engagement e Direttore f.f. della SSML – constatare un numero così importante di partecipanti all’evento, che quest’anno supera le 6000 persone. Anche Benevento è stata travolta dalla gioia e dall’entusiasmo dei maturandi del territorio (ma anche di altre province e di Puglia e Molise) che il 28 e 29 febbraio vivono insieme al Palazzetto Mario Parente una grande festa ed un momento importante di informazione e riflessione sul loro futuro. Desidero ringraziare per questo sforzo organizzativo complesso anche studenti, laureati, docenti, tutor, dottorandi, referenti territoriali e tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo”

Ascoltiamo cosa ha aggiunto ai microfoni di TV7, intervistato da Alfredo Salzano.