E’ organizzata da Confindustria Benevento, per il prossimo 16 Novembre, a partire dalle ore 9.00, la 13° giornata nazionale del PMI DAY 2022.

Tema dell’edizione 2022 è la bellezza. La bellezza del saper fare italiano, espressione delle capacità, dei valori, della cultura che ritroviamo nelle produzioni di beni e servizi delle imprese. La bellezza, come asset, come carattere distintivo e fattore competitivo che nasce dall’attitudine a “fare bene”.

Bellezza come cultura della formazione e della ricerca, come qualità delle relazioni che si sviluppano all’interno della comunità aziendale. Bellezza come bene comune da comunicare e condividere con l’ecosistema. Bellezza come libertà, giustizia, tolleranza, solidarietà e legalità.

Per la giornata delle Piccole e Medie Imprese, Confindustria Benevento ha coinvolto sei Istituti scolastici che hanno, dapprima, realizzato una visita presso altrettante aziende e, successivamente, elaborato i progetti che saranno presentati il 16 novembre.

I Progetti coinvolgono i settori della: cosmesi, logistica, produzione dei vini, fonti rinnovabili, organizzazione degli eventi e innovazione tecnologica.

I lavori del PMI DAY si terranno presso l’Aula Magna dell’Università Giustino Fortunato e prevedono:

i Saluti affidati a: Claudio Monteforte – Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento; Giuseppe Acocella – magnifico rettore Università Telematica Giustino Fortunato; Pasquale Lampugnale – Presidente Piccola Industria Confindustria Campania.

L’introduzione curata da Oreste Vigorito – Presidente Confindustria Benevento.