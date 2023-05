A.O. SAN PIO. VERTICE IN REGIONE TRA DE LUCA, MASTELLA E MORGANTE. AL LAVORO PER FAVORIRE UN CLIMA DI DISTENSIONE

Come programmato si è tenuto oggi un incontro a Palazzo Santa Lucia tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ed il direttore generale dell’A.O. San Pio Maria Morgante.

La richiesta di un incontro urgente era stata formulata dal primo cittadino che aveva denunciato che esiste un problema di funzionalità dell’ospedale di Benevento in uno stato di lenta agonia ormai intollerabile. Mancano medici: da tempo si protrae una situazione da bollino nero al pronto soccorso, dove gli utenti sono costretti ad attese estenuanti e i professionisti a turni assurdi. Un Pronto soccorso in caos ormai cronico, le cui disfunzioni inficiano la gestione complessiva con un cortocircuito nella gestione dei flussi verso i reparti che produce tempi d’attesa lunghi e sovraffollamento. I concorsi non decollano e vanno semideserti. L’ospedale ha subito una catena di dimissioni e continua ad essere poco attrattivo e con carenze nell’accessibilità. Il report di Agenas ha messo in luce carenze non solo sul rapporto medici/infermieri e posti letto, ma anche sui dispositivi medici, la sicurezza e l’intero governo clinico. La stessa edilizia ospedaliera sconta evidenti criticità: altrove in Campania sono stati investiti milioni di euro, mentre non si vedono piani d’azione seri per riqualificare le zone e i padiglioni più obsoleti del San Pio. I cittadini sanniti non meritano un ospedale che arretra sempre di più.

Il Governatore a fronte di questa ulteriore denuncia si è impegnato affinchè si avvii una fase di disgelo e che si possa così intraprendere una strada comune per la risoluzione di queste problematiche mettendo da parte le evidenti incomprensioni.

Nella giornata di domani (mercoledì) il Presidente De Luca con una nota ufficiale renderà pubblica la nuova strategia di rilancio dell’A.O. San Pio con l’obiettivo di distendere i rapporti tra le istituzioni locali ma, soprattutto, di determinare un percorso virtuoso a difesa del diritto della salute dei cittadini