AIR CAMPANIA, 13 NUOVE CORSE. MORTARUOLO: “AGEVOLAZIONI PER PENDOLARI E STUDENTI”

Il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo esprime soddisfazione per l’attivazione, da parte di AIR Campania, nell’ambito dell’implementazione del piano d’esercizio, di 13 nuove corse in provincia di Benevento a partire da lunedì 14 novembre.

“Ringrazio il management dell’azienda, a cominciare dall’amministratore unico Anthony Acconcia – spiega l’esponente del Partito Democratico – per aver raccolto le sollecitazioni del sottoscritto in merito all’ampliamento dell’offerta dei servizi per il territorio sannita. A tal riguardo ho inoltre sollecitato l’azienda del trasporto pubblico sulla necessità di prevedere l’introduzione di una corsa festiva Pietraroja-Napoli via Telese per gli studenti, che in tal modo, la , potranno rientrare nel capoluogo per seguire i corsi all’Università”.

I nuovi servizi innestati riguardano due nuove partenze da e per il Metropark di Napoli (6.30 da Napoli e 18.30 da Benevento per Napoli) e l’intensificazione dei collegamenti da e per i comuni di Airola, Arpaia, Bucciano, Montesarchio e Sant’Agata dei Goti.

L’apprezzamento di Mortaruolo anche “per il potenziamento della rete in Valle Caudina e le modifiche al quadro orario per il bacino di Benevento, con anticipi e posticipi delle partenze su quasi tutte le tratte, effettuate tenendo in debita considerazione il mutato quadro orario delle attività didattiche degli Istituti secondari e per aver allargato il numero di collegamenti per le Università”.