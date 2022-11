CALCIO. BENEVENTO, ULTIMI TEST PRIMA DELLA SFIDA AL “GRANILLO” CON LA REGGINA

Continua la preparazione del Benevento Calcio in vista della gara contro la Reggina, in programma domenica 27 novembre 2022 alle ore 12:30, presso lo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria.

La squadra si è ritrovata questo pomeriggio, sul manto erboso dello Stadio “Ciro Vigorito”, dove ha svolto esercitazioni caratterizzate da torelli, lavoro tattico 10vs8 e partita finale.

I giallorossi si ritroveranno domani mattina all’Antistadio, agli ordini di mister Cannavaro, per una sola sessione di allenamento.