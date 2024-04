CAMPANIALLEVA EXPO 2024, PRESENTATA L’EDIZIONE 2024 (VIDEO E FOTO)

Presentata a Palazzo Paolo V CampaniAlleva Expo’ 2024, la fiera zootecnica più grande del Sud Italia. La seconda edizione dell’evento avrà luogo il 19, 20 e 21 aprile presso la sede del Cecas a Benevento, in C.da Olivola, quest’anno promette di superare ogni aspettativa. L’area expo offrirà una piattaforma espositiva senza precedenti: CampaniAlleva soddisferà le richieste di oltre 250 espositori tra produttori locali, aziende agricole, allevatori e non solo, triplicando di fatto il numero della passata stagione, contando su ben 18.000 metri quadrati di spazio coperto e 15.000 metri quadri scoperti, Expo’ 2024 sarà il palcoscenico di oltre 700 animali appartenenti a 145 razze diverse.

All’evento di presentazione della manifestazione zootecnica hanno partecipato il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo, il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e l’Assessore all’Agricoltura della Regione Molise Salvatore Micone.

Come padroni di casa dell’organizzazione di Expo’ 2024 hanno presenziato il Direttore della stessa Associazione, Augusto Calbi e il il Presidente dell’Associazione Allevatori della Campania e del Molise, Davide Minicozzi.

Ascoltiamo le sue dichiarazioni ai microfoni di TV7, intervistato da Alfredo Salzano.