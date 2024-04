Claudio Laudanna, già più volte assessore al Comune di Airola, aderisce alla Lega-Salvini Premier. Queste le sue parole: “ Ho deciso di aderire alla Lega a seguito dle conferimento dell’ importante incarico all’ amico Vittorio Fucci di Responsabile delle Infrastrutture e Trasporti della Campania. Il Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini, Ministri delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara e la Lega tutta hanno dato dimostrazione di grande interesse nei confronti della Pubblica Istruzione, fondamentale per garantire le basi della democrazia.”-continua Laudanna- “Ringrazio il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Sen. Claudio Durigon, Commissario Regionale della Lega, l’ Avv. On. Gianpiero Zinzi, Vice-Commissario Regionale, l’ Avv. Luigi Bocchino, Segretario Provinciale, ed in particolare il mio storico amico Avv. On. Vittorio Fucci, Neo-Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti per la Campania, per avermi coinvolto in questo nuovo progetto politico.”