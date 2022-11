Conquista la giuria regionale il progetto “La Bellezza e la Cosmesi” dell’IIS Galilei Vetrone (Liceo scientifico)

Sono circa 300 gli studenti che hanno aderito al PMI DAY 2022 organizzato da Confindustria Benevento e che si è svolto presso l’Aula Magna dell’Università Giustino Fortunato.

Sei gli Istituti scolastici che hanno visitato altrettante aziende al fine di elaborare i progetti in cui hanno esposto la propria idea di bellezza legata al saper fare delle imprese sannite.

Filo conduttore dei progetti la sostenibilità che ha indotto una giuria regionale, composta da esponenti della Piccola industria Campania, a premiare il progetto realizzato dagli studenti dell’IIS Galilei Vetrone Liceo (Classi quinte delle sezioni A; D; E.; F; e quarta sez Q di Benevento e quinte delle sezioni A-C-D di Guardia Sanframondi).

Obiettivo primario del progetto è quello di guardare all’utilizzo dello scarto delle lavorazioni dei prodotti vegetali ed in particolare all’uso dei principi attivi delle bacche di cacao nella cosmesi.

Gli altri progetti hanno visto protagoniste: la logistica, la produzione dei vini, le fonti rinnovabili, l’organizzazione degli eventi e l’innovazione tecnologica

Per Il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito in collegamento con la sala gremita di giovani, la bellezza risiede nella visione che i giovani hanno della vita e del mondo che li circonda. La bellezza è data dalla capacità di relazionarsi con l’esterno e dalla consapevolezza che il futuro si costruisce attraverso le azioni del quotidiano.

“La visione della Bellezza degli studenti coinvolti nel PMI DAY è straordinaria – ha sottolineato Claudio Monteforte Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento – come straordinari sono i lavori presentati dagli studenti che hanno mostrato spirito critico, capacità di sintesi e di organizzazione e che mettono in luce le ottime basi che i nostri giovani stanno maturando nel corso del proprio percorso di studi.

Quest’anno con Piccola Industria Campania abbiamo realizzato un percorso che vede i progetti coinvolti competere in un percorso regionale che ha voluto essere uno stimolo per i ragazzi. Comune denominatore dei progetti è stato il tema della sostenibilità sintomatico di visione e spirito critico”.

Pasquale Lampugnale Presidente Piccola Industria Confindustria Campania ha sottolineato l’importanza di formare i giovani ed avvicinarli al mondo del lavoro. Ci sono molti esempi di progetti d‘impresa che sono nati grazie ad iniziative come quella odierna e che si sono trasformati in realtà aziendali di successo. Il PMI DAY apre le porte delle aziende ai giovani per avvicinarli alla cultura d’impresa e al lavoro con uno sguardo attento al merito.

<<In occasione del PMI Day 2022 Confindustria – che anche quest’anno l’Università “G. Fortunato” è lieta di ospitare ha ricordato il Rettore Giuseppe Acocella – rivolgeremo l’attenzione al mondo delle piccole e medie imprese che da sempre vengono indicate come un vanto per il sistema produttivo italiano e come il settore più dinamico per i suoi prodotti di eccellenza. Le dimensioni inevitabilmente sembrerebbero impedire anche una vocazione innovativa per queste imprese, ma affrontando quest’anno il tema della “bellezza”, oggi intendiamo mettere l’accento proprio sulla qualità e sul primato che grazie alle PMI il sistema Italia può vantare nel mondo. Purtroppo non sempre il riconoscimento di questa qualità corrisponde ad un impegno della società e delle istituzioni per un effettivo sostegno alle imprese, specie quelle piccole e medie. L’idea di coinvolgere nell’attività progettuale gli istituti scolastici, gli studenti direttamente, costituisce un concreto passo per l’avvicinamento di questo mondo produttivo alle famiglie e alla società nella sua componente più dinamica. L’Università conta molto su questo obiettivo e ne sosterrà il cammino>>.

I lavori sono stati moderati dalla giornalista Imma Tedesco.

I Vincitori ritireranno il premio il 18 novembre a Napoli nell’ambito del PMI DAY organizzato dalla Campania.