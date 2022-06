CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GIORNALISTI. TRE APPUNTAMENTI A BENEVENTO. VIDEO

Sabato pomeriggio sono ritornati in presenza anche a Benevento i Corsi per la formazione professionale continua dei giornalisti, organizzati dall’Ordine Regionale della Campania.

L’aula consiliare della Rocca dei Rettori ha ospitato il corso dal titolo: “Giornalismo e Cultura” che ha visto protagonisti il giornalista Rai Giorgio Zanchini, conduttore del programma “Quante Storie”, Ottavio Lucarelli, presidente Odg Campania, ed Enza Nunziato, componente Commissione Cultura Odg Campania.

Gli appuntamenti nel capoluogo sannita proseguiranno lunedì 13 giugno, con un tema di grande rilevanza “La deontologia dei giornalisti degli Uffici Stampa nella Pubblica Amministrazione: informazione istituzionale e doveri del giornalista”, presso Palazzo Paolo V, e mercoledì 15 giugno, con una giornata dedicata alla memoria di Giovanni Fuccio. In questa occasione si terrà il corso incentrato su: L’informazione locale e l’evoluzione degli strumenti digitali” nell’aula consiliare della Rocca dei Rettori .

TV7 come sempre ha seguito anche questo appuntamento dedicato al giornalismo culturale.

Sentiamo l’intervista realizzata da Alfredo Salzano ad Ottavio Lucarelli – presidente dell’ Ordine dei Giornalisti della Campania.