Covid: Gimbe, -25% casi in 7 giorni ma +24% morti, frena crescita ricoveri

Calo contagi in tutte le regioni e le province ma 16 di queste ancora sopra mille casi/100mila abitanti

Nella settimana 20-26 luglio – si legge nel report – in tutte le regioni si registra una diminuzione percentuale dei nuovi casi (dal -11,1% della Calabria al -31,2% della Campania). Rispetto alla settimana precedente, in tutte le province si rileva una diminuzione dei nuovi casi (dal -3,5% di Crotone al -54,9% di Enna).

L’incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti in tutte le province tranne Sondrio (495) e Cuneo (480), mentre in 16 province si registrano oltre mille casi per 100mila abitanti: Chieti (1.362), Teramo (1.275), Pescara (1.248), Ascoli Piceno (1.174), Messina (1.112), Fermo (1.103), Macerata (1.084), Rovigo (1.081), Benevento (1.067), Reggio di Calabria (1.059), Catanzaro (1.051), Venezia (1.043), Perugia (1.036), Treviso (1.027), Taranto (1.009) e Avellino (1.006).