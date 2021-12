CRI BENEVENTO. ALLESTITI TRE APPARTAMENTI PER ACCOGLIENZA. LA CASA IL VERO RIFERIMENTO

Proseguono le attività del progetto Housing First dell’Ambito B1 del Comune di Benevento. Grazie alla progettualità, attuata dal Comitato CRI di Benevento, è stato possibile allestire tre appartamenti deputati all’accoglienza delle persone senza dimora, al fine di dare loro un punto di riferimento: la casa. L’intervento Housing First vede, infatti, la casa come diritto fondamentale e come punto di partenza per l’avvio di un percorso di inclusione sociale. Attraverso una presa in carico personalizzata del beneficiario, si va ben oltre la mera accoglienza e si punta al reinserimento sociale attraverso tirocini formativi ed inserimenti lavorativi. Il benessere derivato da uno stato di salute migliorato, l’accompagnamento psicologico, assistenziale e sanitario, garantiti dall’equipe all’utente direttamente a casa, possono, come gli studi hanno dimostrato, essere vettori di una stabilità abitativa. In un anno e mezzo di attività progettuali, la CRI di Benevento ha operato a stretto contatto con i servizi sociali dell’Ambito B1, assistendo 161 beneficiari con interventi a bassa soglia: kit igiene, kit intimo, kit freddo e generi alimentari. Sono state 18 le persone accolte negli alloggi (15 uomini e 3 donne); di queste, 6 persone sono state inserite nel mondo del lavoro e 4 hanno raggiunto l’indipendenza abitativa; una persona ha, invece, completato un percorso formativo. Durante l’emergenza COVID-19, inoltre, gli operatori CRI hanno effettuato 30 test covid a persone senza dimora. “In Campania – ha commentato l’Assessore ai Servizi Sociali Carmen Coppola – il progetto Housing First del Comune di Benevento risulta l’unico finanziato con i fondi dell’Avviso 4/2019 del Ministero del Lavoro, per cui auspichiamo un rifinanziamento della misura per consentire la prosecuzione delle attività e dare continuità al supporto offerto dall’unità di strada attivata in collaborazione con la Croce Rossa”.