FP CGIL BENEVENTO : “TANTI PROCLAMI E POCHE CERTEZZE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DEI RIFIUTI DI QUESTA PROVINCIA”

Ancora una volta la scrivente sigla sindacale è costretta, con rammarico, a denunciare il perdurante del

corto circuito intervenuto tra le istituzioni provinciali preposte a gestire il ciclo integrato dei rifiuti urbani

del territorio.

Un ciclo, quello dei rifiuti, che nella nostra provincia non riesce a chiudersi… un cerchio (o una torta come

vorrebbe qualcuno) frantumato. Pezzi del cerchio che gravitano attorno ad un servizio che funziona male e

che invece di generare ricchezza genera miseria. Un comparto che potrebbe essere un importante indotto

ma che resta fermo al palo inchiodando molti lavoratori al muro della precarietà e condannando i cittadini

sanniti al pagamento del tributo più alto d’Italia.

L’Ente di Ambito (EDA) doveva governare tale ciclo ma dalla sua costituzione (2017) non risulta alcun passo

in avanti nella definizione del ciclo. Ad oggi nulla o quasi nulla è stato realizzato. Non si è riusciti nemmeno a

definire un piano industriale serio ed efficiente.

La questione che rende maggiormente paradossale la vicenda della gestione dei rifiuti è, sicuramente, quella

dello STIR di Casalduni che dall’agosto 2018, mese in cui avvenne l’incendio che ha bloccato l’impianto del

trattamento del rifiuto secco indifferenziato, non è più ripartito. Sull’ impianto di Casalduni restano in piedi

tutte le problematiche nonostante a più riprese la regione Campania abbia messo in campo notevoli risorse

economiche.

Resta il fatto che i circa 30 lavoratori dipendenti della società Samte, impegnati sulla struttura di

Casalduni, vengono ingiustamente penalizzati e mortificati restando in attesa di risposte circa il proprio

futuro lavorativo da quasi 6 anni.

I cittadini del Sannio che, come detto, sono destinati a dover esborsare un tassa salatissima nonostante

abbiano un comportamento virtuoso nel differenziare i rifiuti.

Con la chiusura dell’impianto della Provincia di Benevento i rifiuti vengono conferiti all’impiantistica delle

altre province campane (principalmente di Avellino e Caserta) a costi maggiorati del 30/40% rispetto ad un

conferimento in loco.

La politica, con i propri esponenti nelle istituzioni a partire dall’EDA e dalla Provincia, – deve delle risposte

urgenti a tutta una comunità e deve spiegare come mai dopo 6 anni non si è riuscito a ripristinare nemmeno

una delle due linee in funzionamento presso l’impianto per il trattamento dei rifiuti. Diviene evidente del

completo fallimento della gestione del sistema integrato della gestione dei rifiuti in questa provincia, e

sarebbe onesto, che le Istituzioni Territoriali in qualche modo ne prendessero atto.

Per il sindacato, la gestione del sistema rifiuti, deve avvenire attraverso un sistema integrato di gestione

oculata che agevoli una economia circolare del territorio che diventi il viatico per arginare sacche di malaffare

che rischiano di riportare seri riverberi negativi sulla filiera del ciclo e quindi ancora una volta su cittadini e

lavoratori del comparto. Inoltre, il perdurare di questa situazione, potrebbe indurre la corte dei conti, a

definire la stessa gestione come “mala gestione”.

Non è un caso, che i titoli dei giornali a più ripresa, riprendono di volta in volta con evidenzia i tanti convegni

tra regione, provincia e comuni sulla questione del ciclo dei rifiuti in attesa di annunciare soluzione definitiva

dell’annosa questione.

Sono queste le motivazioni che ci hanno spinto a richiedere con urgenza, un incontro congiunto tra fp cgil

uiltrasporti e fit cisl con i vertici della Provincia, dell’Eda, della Samte, e con l’Assessore all’Ambiente del Comune di Benevento.