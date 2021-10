IL SERVIZIO FORESTAZIONE DELLA PROVINCIA INTERVIENE NEI PARCHI PUBBLICI DI BENEVENTO

Gli Operatori del Servizio Forestazione della Provincia di Benevento hanno ultimato i programmati interventi di manutenzione dei parchi e del verde pubblico nella Città capoluogo.

Lo comunica il Presidente della Provincia Antonio Di Maria che ha effettuato un sopralluogo con il Dirigente del Settore ,Angelo Carmine Giordano, e con la responsabile Elisabetta Cuoco.

Gli interventi degli operatori del Servizio Forestazione per il verde pubblico, previsti nel Programma approvato a suo tempo dalla Regione Campania, hanno fatto seguito alle operazioni per l’Antincendio Boschivo dei mesi estivi che si sono caratterizzate per il loro elevatissimo numero e per la gravosità del compito.

Il Servizio ha lavorato sia sui parchi degli Istituti della Secondaria Superiore di proprietà della Provincia, quali l’Istituto Agrario “Mario Vetrone”, il Liceo Scientifico “Gaetano Rummo”, l’Istituto “Salvatore Rampone”, che presso l’Istituto comprensivo “Giovanni Pascoli”. Altri interventi hanno riguardato il Campo Coni in via Duca D’Aosta, la pista ciclopedonale in contrada Acquafredda tra Benevento e Pietrelcina, e, con la preziosa cooperazione della Polizia Municipale, anche la Rotonda dei Pentri, Via del Sole, via Pietro Collevaccino e via Sandro Pertini.

Di Maria ha commentato: “Gli operatori del Servizio Forestazione hanno portato a termine un lavoro egregio che non può essere considerato di pura e semplice manutenzione del verde. Oltre alle condizioni per una migliore fruizione degli spazi comuni della Città, il Servizio ha realizzato un’opera importante a tutela della sicurezza dei cittadini e per la prevenzione di molte criticità. Ancora una volta il Servizio Forestazione dà prova concreta della sua importanza per la collettività”.