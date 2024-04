Il sottosegretario Sen. Durigon nomina l’Avv. Vittorio Fucci responsabile del dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Campania per la Lega.

Il sottosegretario Sen. Claudio Durigon, commissario regionale della Lega Campania, ha annunciato: “Il conferimento dell’ importante incarico al noto penalista Avvocato On. Vittorio Fucci come responsabile del dipartimento Infrastutture e Trasporti della Regione Campania per la Lega.” L’ incarico risulta di particolare importanza in considerazione del ruolo del Vice-Premier Sen. Matteo Salvini quale Ministro dell’ Infrastrutture e dei Trasporti. La prossima designazione dell’ Avvocato Vittorio Fucci è evidente che rappresenta una svolta importante per le aree interne e per il Sannio che hanno bisogno per la loro sopravvivenza di uscire dall’ isolamento e di essere servito da importanti infrastrutture autostradali e stradali. Si ricorda che l’ avvocato Vittorio Fucci è stato assessore regionale, vice-Presidente dell’ Osservatorio Legalità e Ambiente della Regione Campania, oltre a ricoprire diversi altri importanti ruoli, facendo numerose battaglie proprio in relazione alla necessità vitale delle infrastrutture per le zone interne ed in particolare per il Sannio.