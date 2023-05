La Torre di Montesarchio ospiterà la GeoArt di Stanzione.

Ultima tappa nel Sannio della mostra fotografica GeoArt di Michele Stanzione, pensata ed ideata per sostenere la candidatura Unesco del parco regionale del Taburno Camposauro.

Il prossimo 2 giugno alle ore 10:30 nella caratteristica Torre borbonica di Montesarchio ci sarà l’inaugurazione della mostra che sarà possibile visitare fino al 20 giugno.

La “mostra guidata” dai volontari dell’associazione culturale “Sentinelle della Torre” proporrà all’attenzione un dialogo tra l’arte fotografica di Michele Stanzione che, attraverso il suo obbiettivo traduce in emozioni in bianco/nero storie e memorie dei luoghi dell’area protetta accompagnati dal messaggio poetico di Angela Ragusa. Il tutto raccordato nelle performance coreografica Balletto di Benevento con la direzione di Carmen Castiello.

Il dialogo sarà preceduto dagli interventi di Costantino Caturano, Presidente dell’Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro; Enzo Zuccaro Direttore del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino; Luisa Bocciero Museologa e Docente di Lettere; Lorena Cangiano Art Editor; Romualdo Garofano gallerista Mondoromulo arte contemporanea; Alessandra Aufiero Docente di Storia dell’Arte, che tracceranno un breve percorso dello stato dell’arte attraverso le loro specifiche competenze e sulle bellezze naturalistiche del territorio.

Le Sentinelle della Torre offriranno un aperitivo a tutti i partecipanti. Tale mostra fotografica è stata organizzata grazie al contributo di Scabec, società in house della Regione Campania.