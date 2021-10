Libero Rillo: «Emerge un forte apprezzamento per i vini di un territorio che cresce in qualità e in tipicità»

Mentre si è alle prese con l’organizzazione delle prossime iniziative, è tempo dei bilanci per le attività portate avanti dal Sannio Consorzio Tutela Vini nel corso di un’estate diversa, che ha dovuto adeguarsi alle norme dettate dalla lotta al Covid-19. Nonostante tutto ciò, per il Consorzio Sannio è stata un’estate ricca di eventi, che hanno dato il via a nuove forme di azione, optando per diverse location, aprendo comunque nuovi orizzonti nell’ambito della promozione dei vini e del territorio sannita. Particolarmente positivo, dunque, il bilancio dell’attività svolta in questi primi mesi di ripartenza, scanditi da una e interessante lunga carrellata di appuntamenti.

«Nel corso di questa stagione estiva – dichiara Libero Rillo, presidente del Consorzio – siamo stati impegnati in una serie di eventi che si sono svolti in numerosi angoli della Penisola. In virtù del periodo, si è trattato di manifestazioni a numero di partecipanti ristretto e per questo indirizzati a pubblico selezionato, che hanno richiesto uno sforzo organizzativo attento e complesso. Ma questo sforzo è stato ampiamente ripagato dall’ottimismo di registrare riscontri particolarmente positivi da parte degli addetti ai lavori e degli operatori della comunicazione del vino, soggetti a cui fino ad ora sono state indirizzate gli appuntamenti organizzati. Quello che è emerso è un apprezzamento sempre più alto della produzione enologica di un territorio che cresce in qualità e in tipicità».

Molti di questi eventi si sono svolti nel solco dell’abbinamento ‘Pizza&Falanghina’. Nel mese di luglio si sono svolte tre appuntamenti nell’ambito di ‘Pizza&Falanghina Tour’, interessante percorso che si svolge in alcune delle migliori pizzerie italiane – recensite dalla guida Pizzerie d’Italia di Gambero Rosso – per promuovere l’abbinamento tra la pizza di qualità e la Falanghina del Sannio Dop. E si è registrato un grande successo di pubblico nelle tappe all’Enosteria Lipen (Triuggio, in provincia di Monza Brianza), Piccola Piedigrotta (Reggio Emilia) e Saporè (San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona). Si tratta di un tour che si inserisce nell’ambito di una più ampia collaborazione con il Gambero Rosso, con il Consorzio Sannio che da cinque anni è partner della guida dell’importante casa editrice dedicata alle migliori ‘Pizzerie d’Italia’. Grazie a questa collaborazione, i vini Falanghina del Sannio Dop delle aziende aderenti al Consorzio sono stati ancora una volta protagonisti nell’ambito dell’evento della presentazione della guida, svoltasi a Napoli lo scorso 11 ottobre.

Non solo pizzerie. Grande appeal tra gli addetti ai lavori ha riscosso anche il tour proposta da ‘Il Sannio a Tavola’., partito a Napoli e chiuso a Trani dopo aver toccato Roma, Portonovo e Milano: Durante i vari incontri, che hanno avuto come guida il giornalista Luciano Pignataro, i vini sanniti sono stati abbinati a piatti di chef prestigiosi, ricette tutelate dal portale Mysocialrecipe: Lino Scarallo (Palazzo Petrucci), Niko Sinisgalli (Tazio Ristorante), Moreno Cedroni (Il Clandestino Sushi Bar), Elio Sironi (Ceresio 7) e Alessio Di Micco (Corteinfiore).

Particolarmente interessante è stato anche il patrocinio dato all’iniziativa ‘Mozzarella Championship’, campionato dedicato alla Mozzarella di Bufala, andando così a legare i vini sanniti ad un altro prodotto di eccellenza della Campania e di altre regioni del Centro-Sud. Un discorso simile è portato avanti, allargando l’orizzonte al panorama nazionale, con il Consorzio Finocchiona Igp, con una degustazione che ha visto abbinare alla regina dei salumi toscani ai vini Aglianico del Taburno Docg Rosato.