L’ULTIMO  SALUTO COMMOSSO  AL PROFESSORE GIOVANNI FUCCIO NELLA CHIESA DI SAN GENNARO

Nella Chiesa di San Gennaro sono stati celebrati i funerali del presidente dell’Assostampa Sannita Giovanni Fuccio scomparso ieri all’età di 79 anni dopo un delicato intervento chirurgico al quale si era sottoposto recentemente.

Ad officiare la Santa Messa Mons. Pasquale Mainolfi che ha tracciato in maniera puntuale nella sua omelia il profilo del professore Fuccio, al quale tutti erano legati per la signorilità, il garbo ed il rispetto che mostrava in qualsiasi occasione.

Tanti gli amici, i parenti, e le istituzioni che gli hanno voluto tributare l’ultimo saluto in presenza della moglie Anna Maria Tirelli, delle figlie Maria Gabriella, Francesca ed i nipoti.

Sono intervenuti alla cerimonia religiosa anche il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, le senatrici Sandra Lonardo e Danila De Lucia, il presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti Ottavio Lucarelli, e tanti altri estimatori del professore Fuccio al quale hanno voluto rivolgere il doveroso omaggio.

Uomo buono, disponibile, sempre vicino ai giovani essendo stato anche un insegnante di scuole superiori. Appassionato di politica, ha militato nel Movimento Sociale di Giorgio Almirante che ha rappresentato in Consiglio Comunale a Benevento componente Collegio Nazionale dei Probiviri Federazione Nazionale della Stampa Italiana, nonché consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti dal 1998.

Il professore Fuccio ha dedicato gran parte della sua vita alle pubblicazioni, oltre 150 che rappresentano una importante documentazione per la storia di Benevento, delle sue figure più rappresentative ed anche del Sannio.

L’ultima uscita ufficiale il 6 maggio nell’Aula Magna dell’UniFortunato che festeggiava i suoi primi 15 anni. Partecipò come sempre con grande attenzione apprezzando l’ottimo lavoro svolto dal giovane Ateneo Telematico, importante baluardo della cultura accademica soprattutto della nostra città.

Giovanni Fuccio lascia la moglie Annamaria Tirelli e le figlie Maria Gabriella e Francesca.

Alla sua famiglia rivolgono le più sentite condoglianze il direttore ed editore di TV7 e Radio International e Social Mario Del Grosso, la redazione giornalistica con Geppino Presta, Alfredo Salzano, Valeria Del Grosso, e i tecnici Livio Cirocco, Giuseppe Marlon Salzano ed Enzo Del Grosso.