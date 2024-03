Lunedì 18 marzo alle 17.00 al Centro Studi del Sannio incontro sul tema della paternità “plurale”

Lunedì 18 marzo alle 17.00 al Centro Studi del Sannio (viale San Lorenzo – Benevento) incontro sul tema della paternità “plurale” tra responsabilità, spiritualità e cura.

Diverse voci e testimonianze ci parleranno di vari “volti della paternità”.

Un percorso che attraversera` le sfide della paternità, la paternità spirituale, quella che si vive nella separazione e nel divorzio, nell’adozione e nel lutto.

Saremo condotti dalle poesie di Antonella Fusco tratte dal suo ultimo volume” Sai disegnare la luce ” dedicato al papà.

Come ricorda Papa Francesco: “Non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri o madri. Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti (Lett. ap. Patris corde)”.