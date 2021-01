Meteo: CRONACA DIRETTA, CICLONE in Atto con PIOGGE, TEMPORALI e NEVICATE fino in collina. EVOLUZIONE fino a SERA

Un ciclone collocato a ovest della Sardegna sta influenzando negativamente il quadro meteorologico su molte regioni del Paese dove in queste ore sono già in atto piogge, temporali e nevicate a quote prossime alla collina.

Il tempo peggiore lo troviamo su alcuni tratti del Sud peninsulare, sull’area tirrenica del Centro, in Sardegna e in piccoli angoli del Nordest come sul basso Veneto e l’Emilia Romagna. Su queste zone si segnalano piogge sparse e qualche fiocco di neve fino a quote molto basse sull’area appenninica romagnola e fino in pianura su quella emiliana centrale.

Ma il peggio è comunque atteso nel corso della giornata. Vediamo dunque come evolverà il quadro meteorologico nelle prossime ore e quali saranno nel dettagli le zone più colpite fino a sera.

La fase più attiva del brutto tempo si concentrerà soprattutto al Centro, in Sardegna e su molti tratti del Sud. In mattinata piogge sparse e locali temporali saranno possibili specialmente sui settori nord della Sardegna, gran parte dell’area tirrenica ed in particolare tra Toscana, Lazio e Campania. Altre piogge bagneranno il nord della Calabria, la Basilicata fino ai comparti centrali e settentrionali della Puglia. Più asciutto invece il meteo sul resto del Sud e su gran parte delle regioni settentrionali fatta eccezione per qualche piovasco sul levante ligure e per l’Emilia Romagna e il basso Veneto dove qualche nevicata potrebbe spingersi verso le aree pianeggianti. E a proposito di neve, attenzione all’Appennino centrale dove nel corso della giornata i fiocchi bianchi cadranno fino a quote basse mentre altre nevicate saranno possibili sui rilievi della Sardegna e del Sud ma a quote decisamente più alte.

Da segnalare anche i freddi venti di Bora sul medio e alto Adriatico e di Grecale sull’alto Tirreno e sul Mar Ligure e che non faranno altro che accentuare la sensazione di freddo.

In seguito il brutto tempo si muoverà lentamente verso levante, ma sarà comunque in grado di disturbare il meteo anche con l’inizio della prossima settimana.

ilmeteo.it