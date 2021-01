Meteo: WEEKEND, tra SABATO e DOMENICA ONDATA di PIOGGE BATTENTI e pure NEVE fino in PIANURA.

L’ormai prossimo weekend sarà caratterizzato da un’ondata di piogge, anche battenti, e da nevicate che localmente potranno raggiungere quote bassisime o addirittura la pianura.

Ma scopriamo nel dettaglio le previsioni per le giornate di sabato 9 e domenica 10.

La perturbazione sopraggiunta nel corso di giovedì 7 si sta via via spostando verso Sud e il meteo, di conseguenza, andrà temporaneamente migliorando sulle nostre regioni settentrionali, nonché su parte del Centro entro la serata di venerdì. Da Ovest, tuttavia, si sta già avvicinando un nuovo vortice depressionario, destinato a condizionare negativamente il tempo per tutto il fine settimana.

Già dalle prime luci di sabato 9 la formazione del vortice ciclonico condizionerà la Sardegna e i comparti tirrenici del Centro, provocando fenomeni frequenti, localmente sotto forma di rovescio. Col passare delle ore nubi e piogge dilagheranno poi sul resto delle Centro e pure su gran parte del Sud, specie su Campania, Puglia, Basilicata e, localmente, in Sicilia. Sono attese nevicate sull’Appennino centrale sopra i 7/800 metri, ma con quota neve in progressivo abbassamento a partire dalla serata.

Tempo più asciutto, con qualche schiarita, al Nord, fatta eccezione per l’Emilia Romagna, dove tra il tardo pomeriggio e la serata è attesa una nuvolosità decisamente più compatta, specie sull’area appenninica, con la neve che potrà scendere fino a bassissima quota. Un modesto peggioramento potrà interessare, tra la serata e la nottata, anche la Liguria, pure qui con possibili brevi episodi di nevischio, fin lungo le coste.

Arriviamo così alla giornata di domenica quando ci attendiamo un diffuso maltempo su molte aree d’Italia. Sotto stretta osservazione saranno, ancora una volta, le regioni centrali, la Sardegna e il Sud peninsulare, dove per tutto il corso della giornata si alterneranno piogge, rovesci e pure temporali.

La neve continuerà a cadere sul comparto appenninico a tratti a quote molto basse, specialmente su quello centrale. Il tempo sarà più asciutto quasi esclusivamente sulla Calabria, sulla Sicilia e su gran parte delle regioni del Nord, dove farà ancora eccezione solo l’Emilia Romagna, caratterizzata ancora da brevi e locali deboli nevicate, fino in pianura.

Infine, sul fronte climatico, segnaliamo una forte differenza tra il Centro-Nord ed il Sud. Sulle regioni meridionali l’area di bassa pressione provocherà un richiamo di miti venti provenienti dal cuore dell’Africa: gioco forza avremo temperature a tratti molto miti per la stagione, soprattutto in Sicilia. Discorso diverso invece per le regioni centro-settentrionali, caratterizzate da un clima decisamente più consono al periodo per effetto di fredde correnti nord-orientali.

