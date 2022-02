Pallamano Benevento alla prova del derby: giallorossi ospiti dell’Atellana

Un derby per ricominciare. La Pallamano Benevento si appresta a far visita all’Atellana dopo il pari amaro maturato sul campo dell’Handball Club Mascalucia nell’ultimo turno. Una prestazione al di sotto delle aspettative, quella espressa in Sicilia dai ragazzi di coach Carvalho, ora motivati a centrare il riscatto con una vittoria nel derby. Matteo Ievolella non nasconde la voglia di rivalsa: “Pur trattandosi di un pareggio, definirei quello di Mascalucia un totale passo falso. Non possiamo essere affatto felici di come abbiamo giocato in Sicilia, ma è un discorso che potrei trasferire anche ad altre partite – sostiene il classe ’99 – Non siamo riusciti mai a dare continuità alle nostre prestazioni con tanti alti e bassi, e questo non rende giustizia a un organico come il nostro che sulla carta non è inferiore a nessuno. Non possiamo avere obiettivi diversi dalla vittoria, sia contro l’Atellana che contro le altre”.

Alle porte c’è un derby che nasconde diverse insidie. I padroni di casa non giocano dal scorso (pareggio contro l’Enna): “L’Atellana ha due giocatori molto forti, due grandi tiratori da fuori come Sall e Frederiksen, ma con una grande difesa possiamo e dobbiamo arginare il loro gioco. Lo dico non solo perché conto sulla nostra voglia di riscatto dopo Mascalucia, ma perché ora non abbiamo più alibi. Se vogliamo stare nelle zone alte non possiamo più permetterci passaggi a vuoto di quel genere”.

In vetta alla classifica, alle spalle del Fondi, c’è comunque tanto traffico: “Il girone di ritorno sarà davvero combattuto, dobbiamo credere con tutte le nostre forze a fare bottino pieno con tutti. Siamo arrabbiati, non lo nascondiamo, e dobbiamo trasformare questa rabbia in energia positiva. Senza dimenticare che si tratta comunque di un derby, sarà ancora più bello scendere in campo”.

Fischio d’inizio previsto ( ) alle ore 19 al Pala Jacazzi di Aversa. Dirigerà l’incontro la coppia arbitrale formata da Giovanni Fasano e Piergirolamo Potenza.