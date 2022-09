“Pigiama Run 2022”, si corre per i bambini malati di tumore, Benevento è l’unica città della Campania.

Venerdì 30 Settembre alle 18.30, 17 piazze italiane si riempiranno di pigiami per la quarta edizione della maratona di beneficenza: “Pigiama Run” organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori; una realtà che quest’anno festeggia cento anni di impegno nella prevenzione oncologica. E’ dal 2019 che, nel mese del “Gold Ribbon” dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, la LILT Milano Monza Brianza organizza una corsa che unisce sport e solidarietà e, quest’anno, vedrà anche la partecipazione della LILT di Benevento, presieduta da Salvatore Francione. Due sono le parole chiave della maratona: lo sport come strumento di prevenzione del tumore ed il pigiama come simbolo di vicinanza ai bambini in terapia oncologica. Anno dopo anno, il successo dell’iniziativa ha contagiato altre LILT provinciali e, venerdì 30 Settembre, dai 17 Village LILT (compreso quello di Benevento che verrà allestito in Piazza Risorgimento), partirà in contemporanea la corsa solidale. Oltre al capoluogo sannita, si correrà anche a: Bari, Biella, Bologna, Brescia, Cuneo, Latina, Lodi, Milano, Padova, Palermo, Ragusa, Sondrio, Terni, Trento, Treviso e Verbania Cusio Ossola. Il ricavato dell’evento servirà a sostenere progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie grazie alla rete LILT. La sede LILT di Benevento (unica città della Campania ove si svolgerà la manifestazione) destinerà l’intero ricavato della vendita dei tagliandi (per le iscrizioni: https://bit.ly/pigiamarun-22 e/o presso la sede sannita della LILT, in via Martiri d’Ungheria n.21, Bn) al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale “Santobono Pausilipon” di Napoli. Anche per l’edizione 2022 della maratona, per tutti è possibile partecipare in modalità “Anywhere”, camminando o correndo dove si vuole. I testimonial della kermesse sono gli artisti Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, amici della LILT e fedelissimi all’iniziativa. Con grande simpatia, la coppia ha prestato volto e voce alla campagna di promozione su radio e tv nazionali. Tutti gli iscritti (per scegliere la città in cui partecipare, al momento dell’iscrizione, bisogna selezionare uno dei ticket con scritto: “Città aderenti” e, quindi, indicare il nome della città ove si vuole correre o camminare nel campo “Organizzazione”) riceveranno in versione digitale il pettorale e, al termine della evento, l’attestato di partecipazione. Inoltre, è possibile ricevere a domicilio anche il pacco gara con la sacca ufficiale della manifestazione con gli omaggi degli sponsor tecnici. Per informazioni e iscrizioni: pigiamarun.it; 0824-313799.