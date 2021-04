PROSSIME ORE, ANTICICLONE agli SGOCCIOLI, ENTRO SERA i primi SEGNALI di una SVOLTA. L’EVOLUZIONE

L’anticiclone che da giorni domina incontrastato sul nostro Paese è ormai agli sgoccioli. Entro sera infatti, ci attendiamo i primi segnali di una svolta sul fronte meteorologico. Andiamo dunque a vedere come evolverà la situazione nelle prossime ore.

Già nel corso della mattinata deboli venti carichi di umidità risaliranno dai quadranti meridionali portando un graduale aumento delle nubi in Sardegna, su alcuni tratti del Mezzogiorno, specie sulla Sicilia e sulle coste tirreniche tra la Calabria e la Campania. Nubi basse inoltre saranno presenti sui litorali laziali. Pochi cambiamenti invece sul resto del Paese dove l’alta pressione continuerà a dispensare condizioni atmosferiche decisamente tranquille.

Nel corso della giornata, ed in particolare nel pomeriggio, arriveranno pure dei rovesci anche temporaleschi al Sud. A rischio saranno la Puglia, le zone interne della Basilicata e i rilievi calabresi. Nel contempo ecco un altro segnale che qualcosa va cambiando: ci spostiamo dalla parte opposta dell’Italia e per la precisione sulle regioni del Nordest dove tra il tardo pomeriggio e la sera si attiveranno spifferi d’aria più fredda ed instabile dai quadranti nord-orientali. Nubi irregolari inizieranno ad invadere i cieli del Friuli Venezia Giulia e alcuni tratti del Veneto dove in tarda serata ci attendiamo qualche rovescio localmente a sfondo temporalesco. Attenzione in quanto l’aria più fredda andrà a contrastare con le temperature ancora piuttosto miti favorendo così lo sviluppo di fenomeni a tratti anche importanti accompagnati da intensi rovesci e locali grandinate.

A conti fatti, l’alta pressione che da giorni dispensa tanto sole e soprattutto un caldo inusuale per il periodo, verrà attaccata su due fronti. Da sud arriveranno masse d’aria mite e molto umida, mentre da nordest inizieranno a soffiare venti più freschi. Questa configurazione potenzialmente esplosiva, viste le due masse d’aria totalmente diverse, ci introdurrà verso una vera e propria svolta sul fronte meteo-climatico che già dalla prima parte del weekend sarà ben evidente ma che coinvolgerà sicuramente anche i giorni di Pasqua e Pasquetta.

