RITARDO ESITO TAMPONI. ABBATE INTERPELLA ASL CHE PROVA A FAR CHIAREZZA”

In molti in città si chiedono cosa stia accadendo all’ASL in merito agli esiti dei tamponi nasofaringei effettuati. C’è chi aspetta addirittura da una settimana l’esito dell’esame.

Se lo chiede anche l’imprenditore Antonio Carrino che attraverso un post sulla sua pagina FB si rivolge ai due consiglieri regionali della Campania eletti nel Sannio, Mino Mortaruolo e Gino Abbate.

E proprio da quest’ultimo non è tardata ad arrivare la risposta.

L’Istituto zooprofilattico sperimentale del meridione di Portici doveva processarli – spiega il Consigliere regionale Luigi Abbate.

Visto l’enorme numero di tamponi sono dislocati in altri laboratori campani per cui per ammissione dell’ Asl stanno cercando di recuperarli. Ecco perche tardano gli esiti.

Da questa settimana i tamponi vengono processati all’Ospedale San Pio ed i risultati si avranno entro 48 ore. Questo quanto dichiarato dall’ Asl al Consigliere regionale Gino Abbate.