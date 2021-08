Ritorno a scuola: tutte le notizie utili per i Comuni. Fortini: così i test salivari

«Non ci sarà nessun rinvio dell’anno scolastico in Campania, che inizierà regolarmente il 15 settembre prossimo.

In questi giorni in tanti mi hanno chiesto se fosse vero che l’anno scolastico sarebbe partito in ritardo. Assolutamente no. Quest’ipotesi non è mai stata all’ordine del giorno.

Si torna con le lezioni in presenza come prevede il calendario a metà mese». Non ha dubbi Lucia Fortini, assessore all’Istruzione della Regione Campania, che a Fanpage.it illustra il piano Covid Scuola per l’anno 2021-22 in Campania, già avviato da Palazzo Santa Lucia, che prevede, come indicato dal Governo e dal ministero, il rientro in classe degli studenti, con la riduzione al minimo del ricorso alla DaD, la didattica a distanza.

Per tutelare al meglio la salute di studenti e professori, sono stati previsti da settembre camper per le vaccinazioni anti-Covid19 a scuola, già dalla prossima settimana, e tamponi salivari per gli studenti da 6 a 11 anni, gratuiti e non invasivi, per scongiurare l’emergere di focolai. Domani, intanto, è previsto un ulteriore incontro tra Ministero e dirigenti scolastici per definire protocolli e regole anti-Covid in aula.

Il monitoraggio avverrà con i test salivari, che sono poco invasivi e facili da eseguire, anche a casa. Ci saranno classi sentinella. Gli studenti potranno fare il tampone su base volontaria. Sono i genitori che decidono.

Contiamo di avere almeno 4-5 adesioni per classe delle scuole primarie e secondarie inferiori.

Se risulterà qualche positivo, scatterà poi lo screening sulla classe e sulla scuola. Quando partono test salivari? Con l’avvio dell’anno scolastico.

La preparazione attorno al 13 settembre. La platea studentesca è di circa 20-40 mila studenti. Stiamo procedendo all’individuazione delle scuole. I tamponi saranno gratuiti e forniti dal ministero.

